Arrestato un tunisino 'membro di una cellula dell'Isis' (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - La Polizia di Stato di Venezia ha Arrestato un cittadino tunisino di 25 anni, raggiunto da un mandato di cattura internazionale ai fini estradizionali emesso dal Tribunale di Tunisi per "partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo". Gli investigatori ritengono che l'uomo sia membro di una cellula dell'Isis. L'arresto è stato eseguito dai poliziotti della digos di Venezia e Gorizia, coordinati dalla direzione centrale della Polizia di prevenzione. Leggi su agi (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - La Polizia di Stato di Venezia haun cittadinodi 25 anni, raggiunto da un mandato di cattura internazionale ai fini estradizionali emesso dal Tribunale di Tunisi per "partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo". Gli investigatori ritengono che l'uomo siadi una. L'arresto è stato eseguito dai poliziottia digos di Venezia e Gorizia, coordinati dalla direzione centralea Polizia di prevenzione.

Advertising

fisco24_info : Terrorismo, membro cellula Isis arrestato a Venezia - Video: La polizia cattura un 25enne tunisino… - ImolaOggi : Venezia, arrestato tunisino affiliato all'Isis. Ricercato in Tunisia, si trovava in Italia. - sulsitodisimone : Arrestato un tunisino 'membro di una cellula dell'Isis' - Gazzettino : Terrorimo, tunisino membro di una cellula Isis arrestato a Venezia: è un 25enne - news_ravenna : Venezia, arrestato tunisino ricercato per terrorismo -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato tunisino Terrorismo: polizia arresta tunisino membro cellula Isis Un cittadino tunisino appartenente ad una cellula dell'Isis è stato arrestato dalla Polizia nel corso di un'operazione delle Digos di Venezia e Gorizia, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di ...

Polizia Venezia: arrestato tunisino ricercato per terrorismo La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato un cittadino tunisino di 25 anni, raggiunto da un mandato di cattura internazionale per l'estradizione emesso dal Tribunale di Tunisi per "partecipazione ad associazione terroristica e atti ...

Venezia, arrestato tunisino ricercato per terrorismo: "Appartiene all'Isis" Il Resto del Carlino Venezia, arrestato tunisino su mandato internazionale: si ritiene un membro di una cellula dell’Isis (LaPresse) La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato un cittadino tunisino di 25 anni, raggiunto da un mandato di cattura internazionale ai fini di ...

Terrorismo: bloccato un 25enne ritenuto componente di una cellula dell’Isis Si ritiene che appartenga a una cellula dell’Isis il tunisino arrestato dalla Digos di Venezia e Gorizia nell’ambito di un blitz coordinato dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. In ca ...

Un cittadinoappartenente ad una cellula dell'Isis è statodalla Polizia nel corso di un'operazione delle Digos di Venezia e Gorizia, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di ...La Polizia di Stato di Venezia haun cittadinodi 25 anni, raggiunto da un mandato di cattura internazionale per l'estradizione emesso dal Tribunale di Tunisi per "partecipazione ad associazione terroristica e atti ...(LaPresse) La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato un cittadino tunisino di 25 anni, raggiunto da un mandato di cattura internazionale ai fini di ...Si ritiene che appartenga a una cellula dell’Isis il tunisino arrestato dalla Digos di Venezia e Gorizia nell’ambito di un blitz coordinato dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. In ca ...