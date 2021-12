Vaccino ai bambini da 5 a 11 anni, il via libera dell'Aifa. "Il rischio della sindrome multisistemica" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Via libera ai vaccini anti Covid anche per i bambini da 11 a 5 anni. La Commissione Tecnico Scientifica di Aifa (CTS) ha approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del Vaccino Comirnaty (Pfizer) con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica. La vaccinazione avverrà in due dosi a tre settimane di distanza l'una dall'altra. I dati disponibili – rileva la CTS – dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenzino al momento segnali di allerta in termini di sicurezza. Al fine di evitare possibili errori di somministrazione la CTS raccomanda, per la fascia di età in oggetto, l'uso esclusivo della formulazione pediatrica ad hoc suggerendo quando possibile l'adozione di percorsi vaccinali adeguati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Viaai vaccini anti Covid anche per ida 11 a 5. La Commissione Tecnico Scientifica di(CTS) ha approvato l'estensione di indicazione di utilizzo delComirnaty (Pfizer) con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica. La vaccinazione avverrà in due dosi a tre settimane di distanza l'una dall'altra. I dati disponibili – rileva la CTS – dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenzino al momento segnali di allerta in termini di sicurezza. Al fine di evitare possibili errori di somministrazione la CTS raccomanda, per la fascia di età in oggetto, l'uso esclusivoa formulazione pediatrica ad hoc suggerendo quando possibile l'adozione di percorsi vaccinali adeguati ...

