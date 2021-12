Torna a splendere l’area attorno a Il Quartiere, restituita ai bambini (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Riqualificata la parete rocciosa accanto all’Associazione Il Quartiere. Dopo anni di incuria, la zona è stata sottoposta a ripristino grazie alla sinergia tra l’Associazione Il Quartiere, l’Amministrazione Comunale e la Ecolandia. Questa mattina i dipendenti della Ecolandia hanno effettuato un’operazioni di bonifica nella parte posteriore alla cabina dell’Enel sita in via Baronio Manfredi. l’area, un (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Riqualificata la parete rocciosa accanto all’Associazione Il. Dopo anni di incuria, la zona è stata sottoposta a ripristino grazie alla sinergia tra l’Associazione Il, l’Amministrazione Comunale e la Ecolandia. Questa mattina i dipendenti della Ecolandia hanno effettuato un’operazioni di bonifica nella parte posteriore alla cabina dell’Enel sita in via Baronio Manfredi., un (Monrealelive.it)

