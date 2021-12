Serie B 2021/2022, il Como non muore mai: pareggio al 94? contro il Cittadella (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Gol, spettacolo ed emozioni in Cittadella-Como, sfida valida per la 15esima giornata di Serie B 2021/2022. Un 2-2 che non smuove di molto la classifica della due formazioni, a ridosso della zona playoff, ma che dà molto morale soprattutto ai lombardi. I padroni di casa si erano infatti portati sul doppio vantaggio grazie alla rete di Baldini, fortunato nel vincere un rimpallo per oi battere Facchin, e a quella di Branca in avvio di ripresa, a chiusura di una splendida azione corale di prima. Il Como non sembrava in grado di poter ricucire lo strappo, ma a riaprire tutto ci ha pensato Gabrielloni, entrato da pochissimo. E lo stesso numero 9 si rende pericoloso pochi minuti dopo, ma trova la risposta di Kastrati: il portiere del Cittadella è poi strepitoso nel respingere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Gol, spettacolo ed emozioni in, sfida valida per la 15esima giornata di. Un 2-2 che non smuove di molto la classifica della due formazioni, a ridosso della zona playoff, ma che dà molto morale soprattutto ai lombardi. I padroni di casa si erano infatti portati sul doppio vantaggio grazie alla rete di Baldini, fortunato nel vincere un rimpallo per oi battere Facchin, e a quella di Branca in avvio di ripresa, a chiusura di una splendida azione corale di prima. Ilnon sembrava in grado di poter ricucire lo strappo, ma a riaprire tutto ci ha pensato Gabrielloni, entrato da pochissimo. E lo stesso numero 9 si rende pericoloso pochi minuti dopo, ma trova la risposta di Kastrati: il portiere delè poi strepitoso nel respingere ...

