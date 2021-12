Sassuolo - Napoli | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Napoli

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia sfida importante per ilcapolista che affronta uncol morale altissimo. Dopo la vittoria in casa del Milan, i neroverdi sono chiamati a confermare l'ottima prestazione di San Siro. Il, invece, ...La capolistasfida ilche nell'ultima gornata di campionato ha battuto il Milan a San ...Tu chiamale se vuoi emozioni maradoniane. Quelle vissute domenica scorsa allo stadio di Fuorigrotta contro la Lazio sono difficili da dimenticare.Spalletti ritrova due cambi offensivi Spalletti potrà contare su una panchina che s'è di nuovo allungata negli ultimi giorni. Dopo il ritorno di Diego Demme, in campo per venti minuti contro la Lazio ...