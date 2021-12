Sanremo 2022, svelati i nomi di 16 cantanti in gara: da Emma a Gianni Morandi, ecco chi parteciperà (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In attesa della lista ufficiale, arrivano le prime indiscrezioni sui cantanti che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato in anticipo i nomi dei primi 16 nomi in gara. Quest’anno gli artisti saranno in totale 24, ma non ci sarà alcuna distinzione tra la categoria Nuove Proposte e quella Big. La lista completa verrà comunicata il 15 dicembre su Rai 1. Questi i nomi svelati: Emma Elisa Boomdabash Donatella Rettore con Ditonellapiaga Tecla con Alfa Rkomi Aka7Even Ariete Orchestraccia Giovanni Caccamo Le Vibrazioni Giusy Ferreri Fabrizio Moro Il Tre Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In attesa della lista ufficiale, arrivano le prime indiscrezioni suiche parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di, in programma dall’1 al 5 febbraio. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato in anticipo idei primi 16in. Quest’anno gli artisti saranno in totale 24, ma non ci sarà alcuna distinzione tra la categoria Nuove Proposte e quella Big. La lista completa verrà comunicata il 15 dicembre su Rai 1. Questi iElisa Boomdabash Donatella Rettore con Ditonellapiaga Tecla con Alfa Rkomi Aka7Even Ariete Orchestraccia Giovanni Caccamo Le Vibrazioni Giusy Ferreri Fabrizio Moro Il Tre Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Amadeus boccia la proposta della Fimi di un cast musicale diviso al 50% tra donne e uomini per Sanremo 2022. 'Perch… - CirianiCarlo : RT @aureliobosa: In arrivo a febbraio nuove varianti COVID. Tecla con Alfa, Il Tre, Rkomi, Aka7Even. Ah no, scusate, sono i cantanti di San… - arual812 : RT @SanremoESC: Il 15 dicembre durante Sanremo Giovani verrà ufficializzato il cast del Festival di Sanremo 2022 #Sanremo2022 - mammamia_ah : RT @silviapisanoo: Cmq i Måneskin meritano di aprire il festival di Sanremo 2022 e prendersi quell'applauso che l'anno scorso avrebbe tirat… - OnlyLoveINTER : RT @silviapisanoo: Cmq i Måneskin meritano di aprire il festival di Sanremo 2022 e prendersi quell'applauso che l'anno scorso avrebbe tirat… -