Ristoratori in piazza: “Il Comune ci dia risposte certe” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) di Monica De Santis A distanza di un anno i Ristoratori salernitani, delle associazioni?Aisp e Acs, si ritrovano nuovamente in piazza. Questa volta la protesta non è contro le chiusure o le restrizioni, ma bensì contro il Comune di Salerno, colpevole di non aver acceso le Luci d’Artista come programmato e di non aver aperto il parcheggio di piazza Della Libertà, che per le attività del centro rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno… “Se ho subito perdite? Certo – dice Emilio Manzi, del ristorante Il?Duca – avevo delle prenotazioni di tavoli da 10, e anche più persone tutte annullate sia per lo scorso sabato che per domenica. Non possiamo andare avanti così.?Se ancora il Comune di Salerno ha un sindaco, allora inizi a darci delle risposte certe. Non possiamo ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 1 dicembre 2021) di Monica De Santis A distanza di un anno isalernitani, delle associazioni?Aisp e Acs, si ritrovano nuovamente in. Questa volta la protesta non è contro le chiusure o le restrizioni, ma bensì contro ildi Salerno, colpevole di non aver acceso le Luci d’Artista come programmato e di non aver aperto il parcheggio diDella Libertà, che per le attività del centro rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno… “Se ho subito perdite? Certo – dice Emilio Manzi, del ristorante Il?Duca – avevo delle prenotazioni di tavoli da 10, e anche più persone tutte annullate sia per lo scorso sabato che per domenica. Non possiamo andare avanti così.?Se ancora ildi Salerno ha un sindaco, allora inizi a darci delle. Non possiamo ...

GiancarloDeRisi : C'è chi si augura il 'tanto peggio tanto meglio'. Assurdo ma è così. L'Italia è in ripresa? Ora che affondi! Ma non… - salernonotizie : Rabbia ristoratori in piazza Amendola: “Dal Comune pretendiamo certezze” - tvoggi : LUCI, COVID E PARCHEGGI. I RISTORATORI IN PIAZZA CHIEDONO CERTEZZE GUARDA IL VIDEO - AcciaioMario : @Ladyblue2222 @cinico_realista I 'ristoratori'? Quelli onesti, senza 'grasso in nero' accumulato negli anni, sono g… - tvoggi : LUCI, COVID E PARCHEGGI. I RISTORATORI IN PIAZZA CHIEDONO CERTEZZE “Aprite il parcheggio a Piazza della Libertà, no… -