Rai 1 taglia il finale de 'La Stagione della Caccia' per dare la linea a Bruno Vespa (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Stagione della Caccia - Francesco Scianna e Giorgio Marchesi Caos ieri in tarda serata su Rai 1, quando la rete, nel dare la linea a Porta a Porta, ha di fatto tranciato il finale de La Stagione della Caccia, film tv tratto da un romanzo di Andrea Camilleri per il ciclo C'era una Volta Vigata. Succedeva intorno alle 23.30. Mentre i telespettatori si godevano il film, che arrivava alle battute finali e dunque allo svelamento del caso, è partita la pubblicità, che ha lasciato in sospeso una scena ancora in svolgimento. Scena di caccia che vedeva protagonisti Francesco Scianna nei panni di Fofò La Matina e Giorgio Marchesi in quelli di Emiliano di Saint Vincent: l'incontro tra i due avrebbe portato all'importante colpo di scena conclusivo circa dieci minuti ...

Casualnaming : RT @FabioContiCT: Incredibilmente la #RAI taglia il finale di #lastagionedellacaccia per mandare in anticipo #portaaporta. Vergogna #Rai1 - PaolaBiondani : RT @Antonel81953761: Assurdo! Ma che fa Rai1, taglia il finale? A parte che #LaStagioneDellaCaccia ha un finale scoop sorprendente, ma non… - Casualnaming : RT @Antonel81953761: Assurdo! Ma che fa Rai1, taglia il finale? A parte che #LaStagioneDellaCaccia ha un finale scoop sorprendente, ma non… - Casualnaming : RT @otuscops: Che dire alla #Rai che taglia il finale di uno splendido film di #Camilleri come #lastagionedellacaccia? #minchioni? #Figghie… - carmelo_1981 : Anno del signore 2021...Rai uno prima serata, si taglia un film sul più bello. Senza parole#lastagionedellacaccia#raiuno -