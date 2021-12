Problemi a un polpaccio per Insigne. Sostituito nell’intervallo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Napoli è fermo sullo 0-0 sul campo del Sassuolo al 45?. Gli azzurri hanno Sostituito il capitano Lorenzo Insigne all’intervallo per un indurimento di un polpaccio. Nulla di particolarmente grave per l’attaccante ma Spalletti non ha voluto rischiarlo, visto che sabato c’è una gara importante con l’Atalanta, poi c’è l’Europa League e il Milan, insomma, gare fondamentali per i campani. Al posto di Insigne è entrato Elmas. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Napoli è fermo sullo 0-0 sul campo del Sassuolo al 45?. Gli azzurri hannoil capitano Lorenzoall’intervallo per un indurimento di un. Nulla di particolarmente grave per l’attaccante ma Spalletti non ha voluto rischiarlo, visto che sabato c’è una gara importante con l’Atalanta, poi c’è l’Europa League e il Milan, insomma, gare fondamentali per i campani. Al posto diè entrato Elmas. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

