Pnrr, primi bandi per il settore istruzione: sul piatto più di 5 miliardi di euro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Oltre cinque miliardi (5,2) per la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole per l'infanzia, per la costruzione di patrimonio scuole innovative, per l'incremento di mense e palestre, per la riqualificazione del edilizio scolastico. Sono le risorse del Pnrr presentato ieri, in conferenza stampa, dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi insieme alla ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e alla ministra per il Sud e la territoriale territoriale, Mara Carfagna. Un pacchetto di interventi – si legge in una nota – che "mette subito a disposizione un terzo dei fondi complessivi previsti nel Pnrr per il sistema di istruzione che ammontano, in tutto, a 17,59 miliardi". " Il Pnrr è un'azione di sistema che affronta i nodi del Paese.

