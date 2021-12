Inter, tre giocatori di lusso con la valigia in mano: la situazione! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L‘Inter sembra ormai un rullo compressore, accumula vittorie e dopo aver messo in cassaforte il passaggio del turno, si avvicina anche alla vetta del campionato. Ciò in parte è dovuto anche alla grande abbondanza di alternative di qualità che mister Inzaghi ha nella sua panchina. Riuscire a ruotare cosi tanti uomini senza perdere la propria identità di gioco non è cosa da tutti, anzi forse da nessuno nel campionato italiano. Questa grande quantità abbinata alla qualità nella rosa dell’Inter potrebbe perdersi a gennaio a causa delle sirene di mercato. Vecino Sanchez PerisicIn particolare ci sono tre giocatori coinvolti che potrebbe abbandonare Milano: Vecino, Sanchez e Perisic. Sanchez e Vecino non rientrano più nei piani della società nerazzurra. Per il cileno troppi infortuni che lo tengono lontano dal terreno di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L‘sembra ormai un rullo compressore, accumula vittorie e dopo aver messo in cassaforte il passaggio del turno, si avvicina anche alla vetta del campionato. Ciò in parte è dovuto anche alla grande abbondanza di alternative di qualità che mister Inzaghi ha nella sua panchina. Riuscire a ruotare cosi tanti uomini senza perdere la propria identità di gioco non è cosa da tutti, anzi forse da nessuno nel campionato italiano. Questa grande quantità abbinata alla qualità nella rosa dell’potrebbe perdersi a gennaio a causa delle sirene di mercato. Vecino Sanchez PerisicIn particolare ci sono trecoinvolti che potrebbe abbandonare Milano: Vecino, Sanchez e Perisic. Sanchez e Vecino non rientrano più nei piani della società nerazzurra. Per il cileno troppi infortuni che lo tengono lontano dal terreno di ...

