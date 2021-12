(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Napoli è adesso lacon piùdi talento per cinema e fiction come Serenae Massimiliano, Luisae Alessandro, Silvio Orlando e Teresa Saponangelo (oggi la migliore attrice italiana)”. Sono le parole del giornalista Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia, che nel suo editoriale per Vanity Fair ha esaltato i successi del capoluogo campano che, come sottolineato da lui stesso, nulla ha da invidiare acome Milano. A seguito dell’articolo di Le Figaro, che definisce Napoli il ‘terzo mondo d’Europa’, D’Agostino ha precisato che lapartenopea non è da meno anche nel campo artistico basti pensare ai musei, alle stazioni divenute vere e proprie opere d’arte o al ...

Advertising

anteprima24 : ** Da Rossi a Ranieri, da Gallo a Preziosi: '#Napoli è la città con più attori di talento' **… - XTCSabre : @teoeas @buccinoalex Forse..ma senza dubbio migliore e più navigato rispetto a Fonseca e Di Francesco. Con gente co… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Ranieri

anteprima24.it

Napoli è adesso la città con più attori di talento per cinema e fiction, come Serenae Massimiliano Gallo, Luisae Alessandro Preziosi, Silvio Orlando e Teresa Saponangelo (oggi la ...'Napoli è adesso la città con più attori di talento per cinema e fiction come Serenae Massimiliano Gallo, Luisae Alessandro Preziosi, Silvio Orlando e Teresa Saponangelo (oggi la ...UeD: arrivano delle anticipazioni interessanti sulla nuova tronista del programma. La ragazza è un volto già noto ai telespettatori ...Come nelle favole dal lieto fine, così l'attaccante Pepito Rossi ha scacciato le streghe, ritrovando il goal dopo gli anni tormentati per i guai fisici che lo hanno attanagliato. La sua rete con la ma ...