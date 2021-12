Caso Peng Shuai, la Wta sospende i tornei in Cina (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Con il pieno sostegno del Consiglio di Amministrazione WTA, annuncio l’immediata sospensione di tutti i tornei WTA in Cina, inclusa Hong Kong”. Il presidente della Women’s Tennis Association (WTA), Steve Simon, annuncia così la decisione presa dall’associazione in seguito al Caso che ha coinvolto la tennista Peng Shuai. Una situazione che continua a preoccupare tutto il mondo dello sport e non solo, con l’atleta riapparsa al pubblico tramite video e foto ma con ancora tanti dubbi sulla sua libertà e sicurezza. “Mi dispiace molto che si sia arrivati a questo punto – conclude Simon in una nota ufficiale -. Le comunità tenniste in Cina e Hong Kong sono piene di grandi persone con cui abbiamo lavorato per molti anni. Dovrebbero essere orgogliosi dei loro risultati, ospitalità e successo. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Con il pieno sostegno del Consiglio di Amministrazione WTA, annuncio l’immediata sospensione di tutti iWTA in, inclusa Hong Kong”. Il presidente della Women’s Tennis Association (WTA), Steve Simon, annuncia così la decisione presa dall’associazione in seguito alche ha coinvolto la tennista. Una situazione che continua a preoccupare tutto il mondo dello sport e non solo, con l’atleta riapparsa al pubblico tramite video e foto ma con ancora tanti dubbi sulla sua libertà e sicurezza. “Mi dispiace molto che si sia arrivati a questo punto – conclude Simon in una nota ufficiale -. Le comunità tenniste ine Hong Kong sono piene di grandi persone con cui abbiamo lavorato per molti anni. Dovrebbero essere orgogliosi dei loro risultati, ospitalità e successo. ...

