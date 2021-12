“Biagio è normale o è gay?” | la visione di Katia Ricciarelli | quando il GF Vip non può stare in silenzio

Advertising

peppe844 : RT @mariahsbubble: Katia: “Ma scusami, Biagio è normale?” Soleil: “Cioè?” Katia: “È gay?” Ennesima uscita omofoba della Ricciarelli. Ma il… - abbiamscervello : RT @Viperissima_: Katia: ma Biagio è normale o gay? ?????????????????????? #gfvip - gabriel42816101 : RT @mariahsbubble: Katia: “Ma scusami, Biagio è normale?” Soleil: “Cioè?” Katia: “È gay?” Ennesima uscita omofoba della Ricciarelli. Ma il… - wuauwua : RT @mariahsbubble: Katia: “Ma scusami, Biagio è normale?” Soleil: “Cioè?” Katia: “È gay?” Ennesima uscita omofoba della Ricciarelli. Ma il… - paky300801 : RT @mariahsbubble: Katia: “Ma scusami, Biagio è normale?” Soleil: “Cioè?” Katia: “È gay?” Ennesima uscita omofoba della Ricciarelli. Ma il… -

Ultime Notizie dalla rete : Biagio normale

Blog Tivvù

Katia: "ma?" Sole: "in che senso?" Katia: "È gay? Speriamo di no sennò si perdono tutti gli uomini" Spiegategli che anche i gay sono "normali"! Che schifo raga, davvero non ho parole....alle persone che hanno contratto il virus di continuare a svolgere una vita completamente". ... Università di Genova e Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS Antonio Di: "Prevenzione ...Nella casa del GF Vip, Katia Ricciarelli chiede 'informazioni' su Biagio D'Anelli e commette una gaffe a sfondo omofobo ...Il Gf Vip sarebbe dovuto terminare il 13 dicembre, in realtà come sappiamo sarà prolungato fino a marzo, ottenendo con il primato del reality. Ma all'interno della casa ...