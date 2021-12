“Basta Ronaldo: va mandato via”: calciomercato, il retroscena inatteso (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il neo allenatore dello United Rangnick vuole apportare una rivoluzione: sarebbe disposto a far partire Cristiano Ronaldo per Haaland e Werner Da quando è tornato al Manchester United, Cristiano Ronaldo ha realizzato dieci reti in quindici partite. Nonostante ciò, il futuro del portoghese ai ‘Red Devils’ con l’arrivo di Rangnick vacilla. L’allenatore tedesco, infatti, definì Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il neo allenatore dello United Rangnick vuole apportare una rivoluzione: sarebbe disposto a far partire Cristianoper Haaland e Werner Da quando è tornato al Manchester United, Cristianoha realizzato dieci reti in quindici partite. Nonostante ciò, il futuro del portoghese ai ‘Red Devils’ con l’arrivo di Rangnick vacilla. L’allenatore tedesco, infatti, definì Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

