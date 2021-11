Per trattare sull’Unione monetaria serve Draghi a Palazzo Chigi (Di martedì 30 novembre 2021) Il 2022 sarebbe dovuto essere l’anno del ritorno alla normalità, anche e soprattutto per l’unione monetaria europea. In calendario, il completamento dell’Unione bancaria e l’inizio dell’Unione del mercato dei capitali (senza la quale è difficile raccogliere i finanziamenti privati e, soprattutto, convogliarli verso la transizione ecologica e tecnologica), nonché se tornare alle regole per la vigilanza delle politiche di bilancio in vigore prima della pandemia (ora sono “sospese”) o se modificarle alla luce della nuova situazione. Le regole sono i parametri inseriti nel Trattato di Maastricht – principalmente, un debito della pubblica amministrazione non superiore al 60% del Pil ed un indebitamento annuo della pubblica amministrazione non superiore al 3% del Pil. Quando era presidente della Commissione europea, Romano Prodi chiamò “stupidi” tali parametri. In effetti, è ... Leggi su formiche (Di martedì 30 novembre 2021) Il 2022 sarebbe dovuto essere l’anno del ritorno alla normalità, anche e soprattutto per l’unioneeuropea. In calendario, il completamento dell’Unione bancaria e l’inizio dell’Unione del mercato dei capitali (senza la quale è difficile raccogliere i finanziamenti privati e, soprattutto, convogliarli verso la transizione ecologica e tecnologica), nonché se tornare alle regole per la vigilanza delle politiche di bilancio in vigore prima della pandemia (ora sono “sospese”) o se modificarle alla luce della nuova situazione. Le regole sono i parametri inseriti nel Trattato di Maastricht – principalmente, un debito della pubblica amministrazione non superiore al 60% del Pil ed un indebitamento annuo della pubblica amministrazione non superiore al 3% del Pil. Quando era presidente della Commissione europea, Romano Prodi chiamò “stupidi” tali parametri. In effetti, è ...

