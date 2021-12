Nedved: “L’inchiesta? I giocatori sono concentrati sul campo. In società non ci saranno problemi” (Di martedì 30 novembre 2021) Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara dell’Arechi:E’ la stagione più complicata da quando sei alla Juve? “sono annate diverse, ci sono difficoltà e a volte pensi di essere forte ma ti va tutto male. Altre volte ti senti meno forte e va tutto bene. sono annate diverse”. Come vi state ritrovando in questa situazione finanziaria che vi ha costretti a due aumenti di capitale e a ricorrere all’esercizio delle plusvalenze. Quando è stato fatto il passo più lungo della gamba?“Io non credo che sia stato fatto un passo più lungo delle possibilità. Abbiamo rilasciato un comunicato chiaro, si è espresso anche il presidente Agnelli: ha parlato alla squadra, ai dipendenti, alla fine ha parlato anche l’azionista di maggioranza Elkann. Non penso sia giusto che parli io ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 novembre 2021) Pavel, vicepresidente della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara dell’Arechi:E’ la stagione più complicata da quando sei alla Juve? “annate diverse, cidifficoltà e a volte pensi di essere forte ma ti va tutto male. Altre volte ti senti meno forte e va tutto bene.annate diverse”. Come vi state ritrovando in questa situazione finanziaria che vi ha costretti a due aumenti di capitale e a ricorrere all’esercizio delle plusvalenze. Quando è stato fatto il passo più lungo della gamba?“Io non credo che sia stato fatto un passo più lungo delle possibilità. Abbiamo rilasciato un comunicato chiaro, si è espresso anche il presidente Agnelli: ha parlato alla squadra, ai dipendenti, alla fine ha parlato anche l’azionista di maggioranza Elkann. Non penso sia giusto che parli io ...

