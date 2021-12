Dai wc rubati alle molestie sessuali in carcere: chiesto il processo per l’ex direttore Porcino (Di martedì 30 novembre 2021) Bergamo. Il pubblico ministero Emanuele Marchisio ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex direttore del carcere di Bergamo, Antonino Porcino, e per altri 15 indagati, fra cui l’ex capo della polizia penitenziaria Antonio Ricciardelli, 60 anni, di Nembro, andato nel frattempo in pensione; l’ex direttore sanitario Francesco Bertè, 62 anni, di Ponteranica, ora medico di famiglia a Sorisole; la responsabile dell’infermeria Adriana Cattaneo, 56 anni, di Bergamo, licenziata dall’Asst Papa Giovanni XXIII in seguito alla vicenda. In particolare a Porcino, 68 anni, sono contestati 21 dei 33 capi d’imputazione. Dal falso e alla truffa per una sindrome depressiva che non sarebbe mai esistita (tra febbraio e marzo 2018), alla presunta turbativa ... Leggi su bergamonews (Di martedì 30 novembre 2021) Bergamo. Il pubblico ministero Emanuele Marchisio hail rinvio a giudizio perdeldi Bergamo, Antonino, e per altri 15 indagati, fra cuicapo della polizia penitenziaria Antonio Ricciardelli, 60 anni, di Nembro, andato nel frattempo in pensione;sanitario Francesco Bertè, 62 anni, di Ponteranica, ora medico di famiglia a Sorisole; la responsabile dell’infermeria Adriana Cattaneo, 56 anni, di Bergamo, licenziata dall’Asst Papa Giovanni XXIII in seguito alla vicenda. In particolare a, 68 anni, sono contestati 21 dei 33 capi d’imputazione. Dal falso e alla truffa per una sindrome depressiva che non sarebbe mai esistita (tra febbraio e marzo 2018), alla presunta turbativa ...

