Covid: salgono a 5 i casi collegati al 'paziente zero della Omicron' (Di martedì 30 novembre 2021) Dopo la moglie e i due figli , salgono a 5 le persone risultate positive dopo il tracciamento dei contatti della famiglia del paziente zero alla variante Omicron residente a Caserta. Dal terzo tampone ...

