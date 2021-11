Combinata nordica, sette azzurri presenti a Lillehammer: esordio stagionale per Pittin (Di martedì 30 novembre 2021) La Coppa del mondo di Combinata nordica si trasferisce a Lillehammer, in Norvegia dove nel prossimo weekend si svolgerà la seconda tappa del circuito. Il programma prevede ben tre gare, dopo il tradizionale provisional competition round sul trampolino HS98: venerdì una Gundersen 5 km femminile (ore 11.25 e ore 14.50), la prova a squadre maschile sabato (ore 9.00 e ore 13.40) e chiusura con la Gundersen 5 km maschile (ore 10.50 e ore 14.00). sette gli azzurri convocati dal coordinatore squadre Sandro Sambugaro: Alessandro Pittin, all’esordio stagionale in Coppa del mondo, Samuel Costa, Raffaele Buzzi e Iacopo Bortolas tra gli uomini, mentre in campo femminile saranno presenti Veronica Gianmoena, Daniela Dejori e Annika Sieff. Dolci ... Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) La Coppa del mondo disi trasferisce a, in Norvegia dove nel prossimo weekend si svolgerà la seconda tappa del circuito. Il programma prevede ben tre gare, dopo il tradizionale provisional competition round sul trampolino HS98: venerdì una Gundersen 5 km femminile (ore 11.25 e ore 14.50), la prova a squadre maschile sabato (ore 9.00 e ore 13.40) e chiusura con la Gundersen 5 km maschile (ore 10.50 e ore 14.00).gliconvocati dal coordinatore squadre Sandro Sambugaro: Alessandro, all’in Coppa del mondo, Samuel Costa, Raffaele Buzzi e Iacopo Bortolas tra gli uomini, mentre in campo femminile sarannoVeronica Gianmoena, Daniela Dejori e Annika Sieff. Dolci ...

Advertising

sportface2016 : Combinata nordica, sette azzurri presenti a Lillehammer: esordio stagionale per #Pittin - FondoItalia : Combinata nordica - Sette azzurri per Lillehammer: esordio stagionale per Pittin - Fisiofficial : RT @Coninews: Combinatisti di scena a Lillehammer. ?? Nel weekend la seconda tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica con il debutto s… - MasashiKohmura : RT @neveitalia: Diciannove azzurri convocati a Lillehammer per la seconda tappa di CdM tra fondo e combinata nordica #NordicSkiing #30Novem… - nieddupierpaolo : RT @Coninews: Combinatisti di scena a Lillehammer. ?? Nel weekend la seconda tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica con il debutto s… -