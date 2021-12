Atalanta | l' annuncio di Percassi | ' Gasperini con noi fino al 2024'

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @Atalanta_BC | Dopo la vittoria contro il Venezia, arriva l'annuncio di #Percassi sul rinnovo di… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'annuncio di Percassi in diretta TV: #Gasperini e l'#Atalanta insieme fino al 2024, con opzione per… - YBah96 : RT @DiMarzio: #SerieA, @Atalanta_BC | Dopo la vittoria contro il Venezia, arriva l'annuncio di #Percassi sul rinnovo di #Gasperini https:… - sportli26181512 : Atalanta, l'annuncio di Percassi: 'Gasperini ha firmato il rinnovo fino al 2024': L'annuncio dell'amministratore de… - SkySport : Atalanta, l'annuncio di Percassi: 'Gasperini ha firmato il rinnovo fino al 2024' #SkySport #Atalanta #Gasperini… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta annuncio

Siamo felici di annunciarlo dopo una vittoria in casa: un atto che dimostra come noi crediamo in lui e come lui creda nell'" .Con questoa sorpresa Luca Percassi, figlio del patron dell'e dirigente orobico, ha annunciato il rinnovo del contratto dell'allenatore Gian Piero Gasperini formalizzato questa ...L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha annunciato subito dopo la vittoria per 4-0 col Venezia che Gian Piero Gasperini ha prolungato il suo contratto con la Dea fino al 2024. “Questa ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...