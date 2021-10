Solofra | illecita gestione di rifiuti e abusivismo edilizio | 5 denunce

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – I Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno, hanno denunciato in stato di libertà 5 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di “di”, “”, “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione” nonché “Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici”. L’attività, eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, ha permesso di accertare che presso un’azienda della Città conciaria venivanomente smaltiticostituiti da imballaggi contaminati da sostanze chimiche pericolose, utilizzate nella lavorazione delle pelli. Constatato il mancato ...

