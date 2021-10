Sinner vince il primo derby Atp con Musetti. E la corsa alle Finals continua (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Va a Jannik Sinner, classe 2001, il primo derby a livello ATP contro Lorenzo Musetti, classe 2002. Il numero 13 al mondo prosegue nella dura rincorsa alle Finals di Torino e vince il match di secondo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Va a Jannik, classe 2001, ila livello ATP contro Lorenzo, classe 2002. Il numero 13 al mondo prosegue nella dura rindi Torino eil match di secondo ...

Advertising

WeAreTennisITA : Vince un SUPER SINNER ?? Nel derby azzurro di Anversa si impone Jannik Sinner per 7-5 6-2. Partita tesa, con Musett… - TOSADORIDANIELA : RT @WeAreTennisITA: Vince un SUPER SINNER ?? Nel derby azzurro di Anversa si impone Jannik Sinner per 7-5 6-2. Partita tesa, con Musetti ch… - Fix_55 : RT @WeAreTennisITA: Vince un SUPER SINNER ?? Nel derby azzurro di Anversa si impone Jannik Sinner per 7-5 6-2. Partita tesa, con Musetti ch… - SevenValaw : RT @WeAreTennisITA: Vince un SUPER SINNER ?? Nel derby azzurro di Anversa si impone Jannik Sinner per 7-5 6-2. Partita tesa, con Musetti ch… - Lodamarco1 : RT @Gazzetta_it: Ad Anversa Sinner vince il primo derby Atp con Musetti. E la corsa alle Finals continua #tennis #Atp -