Ruby ter | Barbara Guerra | “Berlusconi mi ha chiamato dopo mie parole in Aula”

"Il giorno dopo la mia presenza in tribunale ho ricevuto una telefonata da Arcore, da Berlusconi, io ho negato l'invito dicendo se voleva di contattare i miei legali". Così Barbara Guerra, ex protagonista delle serate nella villa di Silvio Berlusconi e imputata nel processo milanese Ruby ter. Lo scorso 6 ottobre, la giovane aveva parlato al termine dell'udienza dicendosi pronta a dire tutto sul 'bunga bunga'. "E' durata 10 minuti questa conversazione, poi magari quando ci sarà l'udienza con i magistrati farò presente anche di questa telefonata", aggiunge a margine dell'udienza odierna. "I toni non erano molto amichevoli. Non ho più rapporti con lui. Quindi sentirmi chiamare dopo 24 ore dopo mesi che non ti sento è un po' strano. Non voglio aggiungere ...

