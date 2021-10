Roma, rubano uno scooter elettrico ma…una signora li vede e citofona ai Carabinieri (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Stavano cercando di rubare uno scooter elettrico in Largo Lanciani, ma una cittadina li ha visti e non ha esitato neanche un secondo a citofonare alla caserma della Stazione Carabinieri di Roma Nomentana per denunciare i due ladri, che si trovavano lì a pochi metri. Immediatamente sono usciti dalla caserma 3 militari, in quel momento liberi dal servizio, che raggiunta la piazza hanno pizzicato i due mentre erano ancora intenti a rubare il mezzo a due ruote, di quelli elettrici di una nota società di noleggio. I due malfattori erano già riusciti a rompere il bloccasterzo e a tagliare i cavi d’accensione ed erano già pronti a fuggire. Fuga che, però, è stata bloccata. Cercano di rubare uno scooter, ma una cittadina li vede e i citofona ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Stavano cercando di rubare unoin Largo Lanciani, ma una cittadina li ha visti e non ha esitato neanche un secondo are alla caserma della StazionediNomentana per denunciare i due ladri, che si trovavano lì a pochi metri. Immediatamente sono usciti dalla caserma 3 militari, in quel momento liberi dal servizio, che raggiunta la piazza hanno pizzicato i due mentre erano ancora intenti a rubare il mezzo a due ruote, di quelli elettrici di una nota società di noleggio. I due malfattori erano già riusciti a rompere il bloccasterzo e a tagliare i cavi d’accensione ed erano già pronti a fuggire. Fuga che, però, è stata bloccata. Cercano di rubare uno, ma una cittadina lie iai ...

