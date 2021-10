Qui è un bambino spensierato, oggi è un attore famosissimo: lo riconoscete? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Qui era solamente un tenero bambino spensierato come si è in quegli anni. Dopo sarebbe diventato un attore molto famoso: lo riconoscete? Qui è un tenero bambino con una folta chioma e dagli occhi neri e lo sguardo fisso, spensierato come lo si è solamente a quell’età. oggi è diventato uno degli attori italiani tra Leggi su youmovies (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Qui era solamente un tenerocome si è in quegli anni. Dopo sarebbe diventato unmolto famoso: lo? Qui è un tenerocon una folta chioma e dagli occhi neri e lo sguardo fisso,come lo si è solamente a quell’età.è diventato uno degli attori italiani tra

Advertising

maxug1969 : @dessere88 @Emanuel56138500 Genitori che portano un bambino piccolo a bloccare un porto. Alla stregua dei palestine… - Drooooogo5 : Qui la storia. Spoiler: era diretto ad un bambino nel pubblico LoL - ali_del_sole : @gattocattivo1 @lordfed3 Povero minchione, io in giro ci vado tranquillamente, pensi che in tutti i locali controll… - vadepaco : @ZioKlint @MshAllh_theBook @M_Fedriga Ti è andata bene, io ho letto di uno che ha scritto che se l'è cercata ed un'… - awakebyksj_ : salve @PosteNews mi dite dove sta il cd di my universe che ho ordinato 76 anni fa?Il mio bambino qui vorrebbe compa… -