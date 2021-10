Processo Last Banner, sei ultras della Juve condannati, previsto risarcimento per il club (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Processo Last Banner sulle pressioni esercitate dagli ultras della Juve sul club bianconero si è chiuso oggi a Torino con 6 condanne e 6 assoluzioni. Lo riporta Calcio e Finanza. Secondo la procura, nella stagione 2018/19 la tifoseria organizzata bianconera esercitò pressioni illecite sulla Juventus per non perdere una serie di benefici e agevolazioni. I giudici hanno riqualificato molti dei capi d’accusa da estorsione a tentativo di estorsione. La condanna più alta (4 anni e 10 mesi) è stata inflitta al leader dei Drughi, Dino Mocciola, per il quale la Procura aveva chiesto oltre 13 anni di reclusione. Per Domenico Scarano la condanna è a 3 anni e 3 mesi di reclusione. Per Salvatore Cava 2 anni e 4 mesi, per Sergio Genre 2 anni e 6 mesi, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilsulle pressioni esercitate daglisulbianconero si è chiuso oggi a Torino con 6 condanne e 6 assoluzioni. Lo riporta Calcio e Finanza. Secondo la procura, nella stagione 2018/19 la tifoseria organizzata bianconera esercitò pressioni illecite sullantus per non perdere una serie di benefici e agevolazioni. I giudici hanno riqualificato molti dei capi d’accusa da estorsione a tentativo di estorsione. La condanna più alta (4 anni e 10 mesi) è stata inflitta al leader dei Drughi, Dino Mocciola, per il quale la Procura aveva chiesto oltre 13 anni di reclusione. Per Domenico Scarano la condanna è a 3 anni e 3 mesi di reclusione. Per Salvatore Cava 2 anni e 4 mesi, per Sergio Genre 2 anni e 6 mesi, ...

Ultrà: sei condanne al processo Last Banner Sei condanne e sei assoluzioni hanno chiuso oggi in tribunale a Torino il processo Last Banner sulle pressioni esercitate dagli ultrà sulla Juventus. La più alta, 4 anni e 10 mesi, è stata inflitta a Dino Mocciola, indicato come il leader dei Drughi, per il quale la procura ...

Ultrà: sei condanne al processo Last Banner Sei condanne e sei assoluzioni hanno chiuso oggi in tribunale a Torino il processo Last Banner sulle pressioni esercitate dagli ultrà sulla Juventus.

Processo Last Banner, sei capi ultras condannati. Quattro anni a Mocciola Sei condanne e sei assoluzioni hanno chiuso oggi in tribunale a Torino il processo Last Banner sulle pressioni esercitate dagli ultrà sulla Juventus. La più alta, 4 anni e 10 mesi, è stata inflitta a ...

