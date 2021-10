Orsato non conosce il regolamento: Ha copiato i test al raduno arbitrale. Spunta un clamoroso retroscena (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Daniele Orsato non conosce il regolamento. L’arbitro fu beccato a copiare i test regolamentari nel raduno degli arbitri. Orsato NON conosce IL regolamento. Non è la prima volta che Orsato quando arbitra la Juventus, dimentica il regolamento, ma questa volt l’ha fatta davvero grossa. Per il designatore Rocchi , Orsato non merita di essere fermato, come invece accadde a La Penna, dopo Juventus – Fiorentina. Il direttore di gara è stato fermato per 5 turni di A e non ha più diretto la Juventus in campionato. Lo stesso Rocchi è stato a più riprese accusato di favorire la Juve, l’addio allo Stadium e quei regali ricevuti dai bianconeri sono fatti eclatanti. LA REGOLA DEL VANTAGGIO Paradossalmente l’AIA ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Danielenonil. L’arbitro fu beccato a copiare iregolamentari neldegli arbitri.NONIL. Non è la prima volta chequando arbitra la Juventus, dimentica il, ma questa volt l’ha fatta davvero grossa. Per il designatore Rocchi ,non merita di essere fermato, come invece accadde a La Penna, dopo Juventus – Fiorentina. Il direttore di gara è stato fermato per 5 turni di A e non ha più diretto la Juventus in campionato. Lo stesso Rocchi è stato a più riprese accusato di favorire la Juve, l’addio allo Stadium e quei regali ricevuti dai bianconeri sono fatti eclatanti. LA REGOLA DEL VANTAGGIO Paradossalmente l’AIA ...

Advertising

pisto_gol : Orsato doveva essere fermato:non per l’errore- grave per un arbitro internazionale-ma per aver detto a #Cristante “… - GiovaAlbanese : Premesso che l’errore di #Orsato non influisce sul risultato di #JuveRoma (fischia troppo presto e gli va bene solo… - capuanogio : Gli arbitri difendono #Orsato: non ha sbagliato in #JuveRoma e non sarà fermato da #Rocchi. Giusto concedere subito… - infoitsport : Orsato non conosce il regolamento: Ha copiato i test al raduno arbitrale. Spunta un clamoroso retroscena - GiovanniManente : @Gazzetta_it Tutto questo clamore per l arbitraggio di orsato per il famoso fallo su rafinha e sull arbitraggio di… -