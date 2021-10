Meteo Roma del 20-10-2021 ore 06:10 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Meteo bene ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo instabile al mattino Conce rivelati su tutti i settori nuvoloso con piogge in Liguria al pomeriggio nuvolosità in aumento al nord-ovest con delle piogge associate sereno o poco nuvoloso altrove in serata abilitamento con piogge sparse su tutte le regioni più asciutto sulla pianura padana al centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni sulle regioni al pomeriggio nessuna variazione concedi soleggiati su tutte le reti in serata velatura in transito e anche qualche pioggia in Toscana in estensione nella notte anche a Umbria e Lazio al sud Al mattino Ampi spazi di sereno su tutti i settori qualche velatura in Sardegna pomeriggio ancora tempo stabile concedi soleggiati isolate piogge sui rilievi della Sicilia in serata isolati fenomeni sulla Sardegna sud-orientale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)bene ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo instabile al mattino Conce rivelati su tutti i settori nuvoloso con piogge in Liguria al pomeriggio nuvolosità in aumento al nord-ovest con delle piogge associate sereno o poco nuvoloso altrove in serata abilitamento con piogge sparse su tutte le regioni più asciutto sulla pianura padana al centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni sulle regioni al pomeriggio nessuna variazione concedi soleggiati su tutte le reti in serata velatura in transito e anche qualche pioggia in Toscana in estensione nella notte anche a Umbria e Lazio al sud Al mattino Ampi spazi di sereno su tutti i settori qualche velatura in Sardegna pomeriggio ancora tempo stabile concedi soleggiati isolate piogge sui rilievi della Sicilia in serata isolati fenomeni sulla Sardegna sud-orientale ...

