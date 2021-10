Melito | minaccia di morte la sorella per i soldi della droga | 48enne in manette

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) I carabinieritenenza didi Napoli hanno arrestato per tentata estorsione e atti persecutori undel posto, già noto alle forze dell’ordine. Minacce diper iA richiedere il loro intervento ladell’arrestato: l’uomo, tossicodipendente, l’avevata addirittura dise non gli avesse consegnato denaro necessario L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Melito minaccia

ilmattino.it

Napoli,l'ex compagna con il coltello: arrestato 43enne Ennesimo episodio di violenza ... Non era la prima volta che il 43enne, originario didi Napoli, attuava comportamenti del genere.È quanto accaduto in un vicolo del centro di Napoli la notte scorsa quando un 46enne di, ... IL CASO Pomigliano, terrore nella movida:la ex con una katana LA CAMORRA Omicidio a Napoli, ...