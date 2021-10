Manovra Draghi da 23 miliardi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una legge di bilancio da 23. La primadi Marioprende forma, con l’invio a Bruxelles del Documento programmatico di bilancio (Dpb). Come sempre la fantomatica ‘coperta’ della nostra finanziaria è sempre troppo corta e se in qualche modo riesce a coprire la testa, lasca inevitabilmente scoperti i piedi! Dal taglio del cuneo

ignaziocorrao : A quanto pare nemmeno super Mario #Draghi riesce ad invertire la tendenza. Tra i 19 Paesi dell'Eurozona che dovevan… - fattoquotidiano : La prima finanziaria di Draghi. Tempi non rispettati. Approvato il Documento programmatico da inviare a Bruxelles:… - repubblica : Manovra, Draghi evita lo scontro. L'obiettivo è difendere l'unità del governo - aidaceleste : RT @antonio_bordin: Ieri il #CdM ha approvato la #manovra. Che, come la delega fiscale, è stata scritta da #Draghi senza consultare partiti… - linasimonetti49 : @Skyz1984 @BentivogliMarco I margini di manovra di Draghi sono limitati dai politicanti che vogliono solo spendere… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Draghi

'L'impegno del presidente Marioper contenere il rincaro delle bollette è insufficiente a evitare una stangata senza ... 'Ecco perché stanziare insolo un miliardo di euro appare un ......al parlamento il documento programmatico di bilancio atteso da Bruxelles dal 15 ottobre oggi il premier Marioriferisce in Parlamento sul Consiglio Europeo del 21 e 22 ottobre laSara ...Ok al taglio dell'Iva sugli assorbenti, passerà dal 22 al 10%. Economia - Il governo Draghi ha inserito l'intervento nel Documento programmatico di bilancio ...Si tratta della prima manovra proposta dal premier Mario Draghi che dovrà essere inviata a Bruxelles per essere esaminata. Il documento, infatti, potrà essere sottoposto a modifiche, specialmente a se ...