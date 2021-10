Mai così in alto, nuovo record per il Bitcoin: a cos’è dovuto? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continua l’ascesa del valore monetario del Bitcoin: la criptomoneta nelle ultime ore ha infranto un nuovo record, scopriamo a cosa è dovuto. Questo pomeriggio il Bitcoin ha migliorato il proprio record storico di valore in borsa. L’aumento di valore è giunto a poco più di 24 ore dal debutto del primo exchange-traded fund sulla moneta virtuale. Il debutto dell’ETF di Proshares è un’evoluzione che, secondo gli analisti, potrebbe attirare ulteriori investitori sulla valuta digitale, dunque questo ha convinto piccoli investitori e fondi hanno effettuato acquisti in prospettiva di futuri aumenti di valore. Tornando all’aumento di valore, oggi pomeriggio il Bitcoin ha fatto segnare un rialzo del 5.5% che ha portato il valore della moneta a 66.000 dollari. Si ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continua l’ascesa del valore monetario del: la criptomoneta nelle ultime ore ha infranto un, scopriamo a cosa è. Questo pomeriggio ilha migliorato il propriostorico di valore in borsa. L’aumento di valore è giunto a poco più di 24 ore dal debutto del primo exchange-traded fund sulla moneta virtuale. Il debutto dell’ETF di Proshares è un’evoluzione che, secondo gli analisti, potrebbe attirare ulteriori investitori sulla valuta digitale, dunque questo ha convinto piccoli investitori e fondi hanno effettuato acquisti in prospettiva di futuri aumenti di valore. Tornando all’aumento di valore, oggi pomeriggio ilha fatto segnare un rialzo del 5.5% che ha portato il valore della moneta a 66.000 dollari. Si ...

Advertising

CarloVerdelli : Votano meno della metà (43,9%). Mai così pochi. Da sempre. Eppure la cosa scivola subito via come se non fosse il p… - redazioneiene : Se tutti sappiamo cosa fare per dare un senso alla morte di una persona, o almeno ci proviamo, per i cani non è mai… - SkyTG24 : Inflazione mai così forte dal 2008, pesa il caro energia - Ines56192759 : RT @AlexGiudetti: Hanno cercato di riscrivere le leggi della vita, arrivando ad osare mettere il pensiero e le mani ai nostri bambini. Hann… - MauroCapozza : RT @Ominostressato: @elio_vito Il fatto è che i suoi fan (perché chiamarli elettori sarebbe fare un complimento) gli danno ragione sempre e… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai così Covid. Tasso di positività allo 0,8% e una valanga di tamponi, ma così sono inutili ...tracciamento che per due anni è stato invocato da larga parte del mondo scientifico e che mai è ... resti l'unico ceppo in circolazione e dovremmo vigilare"), dall'altro non sono così sensibili: "...

Rosmy commenta il presunto flirt con Marracash: 'Lo scopriremo solo vivendo' Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo el cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma ...

Onu, Guterres: mondo mai così diviso, siamo sull'orlo dell'abisso Affaritaliani.it ...tracciamento che per due anni è stato invocato da larga parte del mondo scientifico e cheè ... resti l'unico ceppo in circolazione e dovremmo vigilare"), dall'altro non sonosensibili: "...Non hoamato nessunoe non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo el cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma ...