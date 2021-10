Lutto per Claudio Baglioni: un vero e proprio dramma per il cantante (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lutto per Claudio Baglioni che ha visto la scomparsa di una persona che l’ha aiutato molto. Antonio Coggio è stato lungamente accanto al cantante. Lutto Claudio BaglioniMomento non felice per il cantante Claudio Baglioni. Lo ha investito un Lutto molto doloroso. È venuto a mancare Antonio Coggio. L’uomo si è spento ad 82 anni. Una personalità che ha aiutato molto il cantante romano, soprattutto nella sua prima fase. L’importante aiuto di Antonio Coggio è stato vitale per Baglioni. Non solo nella segmento iniziale della carriera ma anche in gran parte degli anni Settanta. Gli album ‘E tu…’ e ‘Sabato Pomeriggio‘ hanno anche la sua mano. L’autore, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)perche ha visto la scomparsa di una persona che l’ha aiutato molto. Antonio Coggio è stato lungamente accanto alMomento non felice per il. Lo ha investito unmolto doloroso. È venuto a mancare Antonio Coggio. L’uomo si è spento ad 82 anni. Una personalità che ha aiutato molto ilromano, soprattutto nella sua prima fase. L’importante aiuto di Antonio Coggio è stato vitale per. Non solo nella segmento iniziale della carriera ma anche in gran parte degli anni Settanta. Gli album ‘E tu…’ e ‘Sabato Pomeriggio‘ hanno anche la sua mano. L’autore, ...

Advertising

redazioneiene : Se tutti sappiamo cosa fare per dare un senso alla morte di una persona, o almeno ci proviamo, per i cani non è mai… - NetflixIT : Sei: ? single ? in una relazione ? in lutto per la fine di Squid Game - matteosalvinimi : Una preghiera per Narciso Zini, storico militante leghista della Valtellina. - Ruggero1991 : @LaCapone_MC Per fortuna anche da noi, ma quando salivo a Brescia da mia zia, per esempio, era fisso un posto al so… - vittoriomurra : @NetflixIT Sono in lutto per la fine di SG? No Sono andato a parlare di SG sotto un tweet di gioco proposto da Amazon Prime? Si -