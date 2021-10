LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Hashimoto in testa nell’All Around! Azzurri a caccia delle finali! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.50: Si chiude qui la terza suddivisione. Purtroppo non riusciamo a dare al momento le classifiche aggiornate. Non funziona il pannello ufficiale e dunque stiamo cercando di tenervi aggiornati solo con le notizie che arrivano DIRETTAmente dal campo di gara 3.48: Uchimura totalizza alla sbarra 14.300 e si inserisce al terzo posto provvisorio 3.46: 13.933 per lo svizzero Mboyo alle parallele 3.45: Arriva la conferma! Hashimoto in testa dopo tre suddivisioni nella qualificazione dell’All Around con 88.040, secondo posto per Zhang con 87.897. Si preannuncia una battaglia epocale per la vittoria finale! 3.43: Hashimoto continua la sua cavalcata, “sporcata” soltanto dall’errore agli anelli: alla sbarra arrivano 14.633 punti. Significa primo posto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.50: Si chiude qui la terza suddivisione. Purtroppo non riusciamo a dare al momento le classifiche aggiornate. Non funziona il pannello ufficiale e dunque stiamo cercando di tenervi aggiornati solo con le notizie che arrivanomente dal campo di gara 3.48: Uchimura totalizza alla sbarra 14.300 e si inserisce al terzo posto provvisorio 3.46: 13.933 per lo svizzero Mboyo alle parallele 3.45: Arriva la conferma!indopo tre suddivisioni nella qualificazione dell’All Around con 88.040, secondo posto per Zhang con 87.897. Si preannuncia una battaglia epocale per la vittoria finale! 3.43:continua la sua cavalcata, “sporcata” soltanto dall’errore agli anelli: alla sbarra arrivano 14.633 punti. Significa primo posto ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi profeti in patria! Lodadio Macchini e Maresca a cacc… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: dominio cinese nell'All Around dopo due suddivisioni, in testa… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Lodadio Macchini e Maresca a caccia delle finali! L’Italia vuol… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l'Italia esulta, le Fate strappano quattro finali! - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: lo spagnolo Plata in testa nell’All Around. Tocca a russi e cin… -