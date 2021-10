La ministra per il Sud e il Pd escano dall’ambiguità (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ci eravamo illusi che i mesi più duri della pandemia ci avessero fatto capire quanto interdipendenti siano le nostre vite. Che spazio potevano ancora avere progetti di divisione o di separazione territoriale? C’eravamo appunto illusi. Mentre Matteo Salvini distraeva l’opinione pubblica mescolando le tre carte dell’immigrazione, delle tasse e del green pass, i suoi ministri al governo portavano avanti indisturbati il progetto di autonomia regionale differenziata. Come hanno richiamato su questo giornale Ivan Cavicchi e Massimo Villone, una manina, spregiudicata … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ci eravamo illusi che i mesi più duri della pandemia ci avessero fatto capire quanto interdipendenti siano le nostre vite. Che spazio potevano ancora avere progetti di divisione o di separazione territoriale? C’eravamo appunto illusi. Mentre Matteo Salvini distraeva l’opinione pubblica mescolando le tre carte dell’immigrazione, delle tasse e del green pass, i suoi ministri al governo portavano avanti indisturbati il progetto di autonomia regionale differenziata. Come hanno richiamato su questo giornale Ivan Cavicchi e Massimo Villone, una manina, spregiudicata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ItaliaViva : Italia Viva è con la Ministra @elenabonetti al fianco delle donne e delle famiglie. Nella cabina di regia di oggi a… - LauraGaravini : Grazie a impegno ministra @elenabonetti, con il sostegno di @ItaliaViva e di @MassimoUngaro l'Iva sugli assorbenti… - elio_vito : 'Non sempre le donne si sono dimostrate all'altezza del ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma'.. ha de… - lorudago : Ed ecco a voi la ministra Lamorgese la scaltra ???? ha richiamato in politica Maroni leghista nel momento in cui il v… -