La «lingua degli dei» e l’amore speciale verso la Grecia (Di giovedì 21 ottobre 2021) Risale a duecento anni fa l’inizio della guerra che nel 1830 portò all’indipendenza – ancorché parziale – della Grecia. Nell’incipit del volume La lingua degli dei. l’amore per il greco antico e moderno (il Melangolo, pp. 144, euro 10), Francesca Sensini cita un poemetto che, secondo la tradizione popolare, testimonierebbe la difficoltà di studiare e coltivare la lingua greca durante quasi quattro secoli di dominazione ottomana. Quei versi, che suonano un po’ come una preghiera infantile, rievocherebbero infatti le scuole … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 21 ottobre 2021) Risale a duecento anni fa l’inizio della guerra che nel 1830 portò all’indipendenza – ancorché parziale – della. Nell’incipit del volume Ladei.per il greco antico e moderno (il Melangolo, pp. 144, euro 10), Francesca Sensini cita un poemetto che, secondo la tradizione popolare, testimonierebbe la difficoltà di studiare e coltivare lagreca durante quasi quattro secoli di dominazione ottomana. Quei versi, che suonano un po’ come una preghiera infantile, rievocherebbero infatti le scuole … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

charleslecleric : @chiaandf1 @nomedivertente parlo la lingua degli dei - RosaOnTheClouds : @CatHoran93 @91drunkharry la lingua degli dei - valentina_mulas : @boschi_silvia @Zar_Marco @la_kuzzo No veramente ti permetti di parlare una lingua che non conosco (infatti ho chie… - _PistisSophia : “La Natura degli Arconti” o “Ipostasi degli Arconti” (III° secolo dopo Cristo) è un trattato gnostico in lingua cop… - marcodemo3 : RT @AdamartArt: 1/3 In lingua italiana i figli degli zii sono genericamente indicati come cugini. La lingua napoletana, invece, più complet… -