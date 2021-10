Infortunio shock per la ginnasta Hatakeda: ora rischia la paralisi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Infortunio shock per Hitomi Hatakeda. La 21enne ginnasta giapponese è caduta durante un allenamento alle parallele asimmetriche e ha rimediato un Infortunio alla spina dorsale. A renderlo noto è la ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021)per Hitomi. La 21ennegiapponese è caduta durante un allenamento alle parallele asimmetriche e ha rimediato unalla spina dorsale. A renderlo noto è la ...

Infortunio shock per la ginnasta Hatakeda: cade e si rompe la spina dorsale
L'incidente durante un allenamento alle parallele asimmetriche. La 21enne ginnasta è stata subito portata in ospedale e gli esami hanno confermato danni al midollo spinale e contusioni alle vertebre.

