I dati rubati, la rivendicazione, la richiesta di riscatto: cosa sappiamo dell'attacco hacker alla Siae (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 2021 é l'anno degli attacchi ransomware. Secondo la ricerca Unit 42 di Palo Alto Network, nei primi sei mesi dell'anno sono stati richiesti in media 5,3 milioni di dollari di riscatto per restituire dati rubati in ogni colpo. Il 518 per cento in più del 2020. E lo vediamo anche in Italia, dopo l'attacco di agosto alla regione Lazio, ora è arrivato un attacco anche a Siae, la Società Italiana degli Autori ed Editori che gestisce i diritti d'autore nel nostro Paese. Secondo le prime informazioni è stato sottratto un archivio da 60 GB di dati con all'interno molte informazioni sensibili degli artisti rappresentati da Siae (praticamente tutti quelli italiani). Fra queste ci sarebbero anche carte di identità e indirizzi di residenza. Non è chiaro quanti di questi siano ...

