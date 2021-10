Gigi D’alessio: la compagna fa una battuta al vetriolo, eccola! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo le dichiarazioni di Anna Tatangelo a Verissimo ecco che la compagna di Gigi D’alessio ha scritto uno strano post su Ig la compagna di Gigi D’alessio lancia una frecciatina alla tatangeloSono trascorsi pochi giorni dall’intervista di Anna Tatangelo a Verissimo. La cantante, negli studi di Canale 5 ha dichiarato di aver appreso dai giornali, della gravidanza di Denise Esposito, nuova compagna di Gigi D’alessio. Il cantante partenopeo, dunque, tra pochi mesi diventerà di nuovo padre e a tal proposito ecco cosa ha raccontato: “Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo le dichiarazioni di Anna Tatangelo a Verissimo ecco che ladiha scritto uno strano post su Ig ladilancia una frecciatina alla tatangeloSono trascorsi pochi giorni dall’intervista di Anna Tatangelo a Verissimo. La cantante, negli studi di Canale 5 ha dichiarato di aver appreso dai giornali, della gravidanza di Denise Esposito, nuovadi. Il cantante partenopeo, dunque, tra pochi mesi diventerà di nuovo padre e a tal proposito ecco cosa ha raccontato: “Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di ...

