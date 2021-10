FIFA 22 | EA banna oltre 30 000 giocatori che hanno utilizzato il ' no loss glitch' per avere un vantaggio

Leggi su eurogamer

EA ha bannato 30.000 giocatori di FIFA 22 con un ban di una settimana per aver sfruttato un problema tecnico in Ultimate Team. Il cosiddetto "no loss glitch" era attivo nella modalità competitiva di FIFA 22 Ultimate Team la scorsa settimana. In sostanza, si tratta di un modo semplice ed efficace per i giocatori di raggiungere un record di vittorie e sconfitte di 20-0 in FUT Champions. Tutto ciò che i giocatori dovevano fare era premere il pulsante PlayStation o Xbox sul proprio controller durante una partita e attendere il timeout. Il gioco in questo modo non registra una perdita nella partita, il che significava che i giocatori potevano uscire dalle partite che sentivano di perdere senza penalità.