Drammatica caduta per la ginnasta giapponese Hatakeda: lesioni alla colonna cervicale

Drammatica caduta per la ginnasta giapponese Hatakeda: lesioni alla colonna cervicale La ginnasta giapponese Hatakeda Hitomi è stata costretta a ritirarsi dalla finale all - around femminile del Mondiale 2021 di ginnastica artistica dopo una drammatica caduta in allenamento alle parallele asimmetriche. All'atleta, che si era qualificata per l'ultimo tornata in programma domani a Kitakyushu, è stato diagnosticato un danno al midollo ...

