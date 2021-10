Covid, in Campania 406 positivi e risale il tasso contagio. In aumento anche i ricoveri (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 406 in Campania, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid su 23.637 test esaminati. risale, dunque, il tasso di contagio che ieri era allo 0,69% ed oggi è pari all’1,71%. Una persona è deceduta. Negli ospedali aumentano a 21 i posti letto occupati (+4) in terapia intensiva e a 183 quelli in degenza (+3). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 406 in, nelle ultime 24 ore, i casialsu 23.637 test esaminati., dunque, ildiche ieri era allo 0,69% ed oggi è pari all’1,71%. Una persona è deceduta. Negli ospedali aumentano a 21 i posti letto occupati (+4) in terapia intensiva e a 183 quelli in degenza (+3). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

