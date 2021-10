Cos' è e cosa fa la Siae

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - La, il cui sito è stato ataccato da hacker, è una società di gestione collettiva del diritto d'autore. In altre parole, è un ente costituito da associati (gli autori ed editori sono la sua “base associativa”), che si occupa dell'intermediazione dei diritti d'autore. Gli autori e gli editori che detengono i diritti economici sulle loro opere possono affidarne la tutela ache raccoglie le somme spettanti agli associati e le distribuisce a ciascuno di essi. Ogni annorilascia più di 1,2 milioni di licenze per l'utilizzo di opere da essa tutelate, facilitando il riconoscimento dei diritti da parte di tutti coloro che intendono utilizzare quelle opere e garantendo agli autori e agli editori il pagamento del giusto compenso per il loro lavoro. Perché è definita "un ente pubblico economico"? La parola “pubblico” vuol ...

Advertising

razorblack66 : RT @lameduck1960: Leggete cos'è il Green Pass e cosa saranno Leregole®. - MilenaLazzaroni : #SecurityAsAService ??cos’è? ??a cosa serve? ??perchè è il momento giusto per un’opzione sempre più popolare tra le i… - Dissidia31059 : @Sam6844501855 @massimo2901 @intuslegens Ma cosa dice, quando mai ho insultato pazienti oncologici, cos'è un millantatore? - JackLaMorte : RT @lameduck1960: Leggete cos'è il Green Pass e cosa saranno Leregole®. - kajacaprari : RT @lameduck1960: Leggete cos'è il Green Pass e cosa saranno Leregole®. -

Ultime Notizie dalla rete : Cos cosa

AGI - Agenzia Italia

Recidivo. Max Allegri , allenatore della Juventus , avrebbe 'tradito più volte' Ambra Angiolini . La bomba è sganciata dal settimanale Chi , diretto da Alfonso Signorini , che per primo aveva ...Indice 1 Disturbi della personalità:sono? 2 Imputabilità penale:'è? 3 Quando non c'è imputabilità penale? 4 Disturbo della personalità: è vizio di mente? Disturbi della personalità:...ROMA - "Torniamo a Misano in una situazione migliore, ogni fine settimana siamo riusciti a migliorare un po’ di più. Ora iniziamo le ultime tre gare dell’anno, quindi speriamo di poter continuare il t ..."Torniamo a Misano in una situazione migliore, ogni fine settimana siamo riusciti a migliorare un po' di più". Così Marc Marquez in vista del Gp del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. "Ora iniziamo ...