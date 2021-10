Ue - Polonia, duro scontro von der Leyen - Morawiecki a Strasburgo (Di martedì 19 ottobre 2021) La Commissione europea "agirà" contro la Polonia per la sentenza del suo Tribunale costituzionale che ha negato il primato del diritto comunitario sul diritto nazionale, "una sfida diretta all'unità ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) La Commissione europea "agirà" contro laper la sentenza del suo Tribunale costituzionale che ha negato il primato del diritto comunitario sul diritto nazionale, "una sfida diretta all'unità ...

Advertising

SoniaLaVera : RT @DiplomaziaTW: Polonia-Bruxelles, mai uno scontro così duro in Europa - Luca_G67 : RT @liliaragnar: GRANDIOSI!!! Forza Polonia! A muso duro il premier polacco ha detto a Bruxelles che la Polonia non accetta ricatti e ha gi… - dyd74 : RT @liliaragnar: GRANDIOSI!!! Forza Polonia! A muso duro il premier polacco ha detto a Bruxelles che la Polonia non accetta ricatti e ha gi… - Gaiagioialiber1 : RT @liliaragnar: GRANDIOSI!!! Forza Polonia! A muso duro il premier polacco ha detto a Bruxelles che la Polonia non accetta ricatti e ha gi… - carolgiurla : RT @liliaragnar: GRANDIOSI!!! Forza Polonia! A muso duro il premier polacco ha detto a Bruxelles che la Polonia non accetta ricatti e ha gi… -