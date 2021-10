Tuchel: “Con il Malmoe serve la vittoria per riscattare il ko con la Juve. Lukaku? E’ un po’ stanco” (Di martedì 19 ottobre 2021) Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Malmoe, nel girone dove c’è anche la Juventus. Queste le sue parole: “Ci siamo preparati bene per la gara di domani, il Malmo e un’ottima squadra e merita il massimo rispetto da parte di tutti. Ovviamente cercheremo di portare a casa il successo per rimediare alla sconfitta con la Juventus”. Su Lukaku: “Credo che Romelu sia un po’ stanco, ha giocato davvero tante competizioni sia a livello di club che con la Nazionale. È un campione, un ragazzo competitivo che vuole sempre vincere. La Nazionale significa tanto per lui, vuole sempre giocare per il suo paese. È difficile giudicare se ha davvero bisogno di una pausa o se dobbiamo tenerlo in campo”. Su Havertz: “Sta facendo di tutto per ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Il tecnico del Chelsea, Thomas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il, nel girone dove c’è anche lantus. Queste le sue parole: “Ci siamo preparati bene per la gara di domani, il Malmo e un’ottima squadra e merita il massimo rispetto da parte di tutti. Ovviamente cercheremo di portare a casa il successo per rimediare alla sconfitta con lantus”. Su: “Credo che Romelu sia un po’, ha giocato davvero tante competizioni sia a livello di club che con la Nazionale. È un campione, un ragazzo competitivo che vuole sempre vincere. La Nazionale significa tanto per lui, vuole sempre giocare per il suo paese. È difficile giudicare se ha davvero bisogno di una pausa o se dobbiamo tenerlo in campo”. Su Havertz: “Sta facendo di tutto per ...

