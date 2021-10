Trieste | i portuali scaricano i No Green pass e si dissociano dalla protesta | «Non partecipiamo a nessun coordinamento»

(Di martedì 19 ottobre 2021) Oggi Stefano Puzzer non ha più la divisa da portuale. Jeans, maglione blu e sneakers ai piedi. L’unica cosa che conserva dai giorni scorsi è il cappellino grigio che ha tenuto in tutte le proteste. E ormai di uomini con quella divisa tra le piazze dise ne vedono pochi. Questa manifestazione non è più loro, come specificano nell’ultimo comunicato stampa arrivato nelle ultime ore: «Visti gli ultimi sviluppi delle mobilitazioni contro il, ildei lavoratorinon intende partecipare alla gestione complessiva delle stesse o a qualsiasi/associazione relativa». Le ultime righe sono per il loro vecchio leader, che la mattina del 18 ottobre aveva rassegnato le dimissioni: «Ringraziamo l’amico e collega Stefano Puzzer per tutto il lavoro ...

Era nell'aria fin da quando le manifestazioni al porto di Trieste cominciavano a dare i primi segni di infiltrazioni e degenerazioni. Oggi il Coordinamento dei lavoratori portuali del capoluogo friulano ha emesso un comunicato chiaro e duro: "Non intendiamo partecipare alla gestione complessiva delle stesse o a qualsiasi associazione relativa".