Tenerife Ladies Open WTA delle maratone | Gracheva batte Sorribes Tormo | “Massacrante” Passa Tauson

(Di martedì 19 ottobre 2021) Due battaglie interminabili si prendono la scena nel martedì del, WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events sui campi veloci dell’Abama Tennis Academy. Dopo l’eliminazione della seconda testa di serie, Tamara Zidansek, per mano della qualificata Jaqueline Cristian, “salta” un’altra favorita del torneo: la numero 3 del seeding, la padrona di casa Sara, è stata infatti sconfitta dalla russa Varvaracon il punteggio di 6-4 5-7 7-6(4) in 3 ore e 27 minuti di gioco. Sollievo– Un epic match altalenante in cui la moscovita ha rimontato da 1-5 nel terzo set: “Mi sento distrutta ma sicuramente sollevata. È stata una grande battaglia, credevo di averla persa ma alla fine sono riuscita a recuperare sino al successo. Sara è ...

In attesa del debutto delle favorite, sono iniziati i match del tabellone principale del Tenerife Ladies Open, WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events sui campi in veloce dell'Abama Tennis Academy. Un mix di giovani stelle e giocatrici esperte: differenti stili di gioco e di tecnica si contenderanno il titolo sino alla finale.