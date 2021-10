Sulle pensioni, anziché la Fornero, Draghi preferisce una linea Conte light (Di martedì 19 ottobre 2021) Un pezzo della prossima manovra da 23 miliardi riguarderà le pensioni. Nella cabina di regia convocata dal presidente Draghi, il ministro dell’Economia Daniele Franco ha anticipato l’intenzione di introdurre Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) per il 2022 e Quota 104 (66 anni di età e 38 di contributi) per il 2023. Non sono state fornite cifre precise, ma il costo dovrebbe aggirarsi sui 2 miliardi. Insomma, si va verso un superamento dello “scalone” prodotto da Quota 100 attraverso due “scalini” meno costosi del regime gialloverde. Se paragonato alle richieste di Maurizio Landini e Matteo Salvini che propongono Quota 41 (persino più costosa di Quota 100), quello di Draghi e Franco può sembrare un compromesso accettabile. Non è così. E’ una soluzione che pare sensata rispetto alle richieste folli di partiti e sindacati, ma ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Un pezzo della prossima manovra da 23 miliardi riguarderà le. Nella cabina di regia convocata dal presidente, il ministro dell’Economia Daniele Franco ha anticipato l’intenzione di introdurre Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) per il 2022 e Quota 104 (66 anni di età e 38 di contributi) per il 2023. Non sono state fornite cifre precise, ma il costo dovrebbe aggirarsi sui 2 miliardi. Insomma, si va verso un superamento dello “scalone” prodotto da Quota 100 attraverso due “scalini” meno costosi del regime gialloverde. Se paragonato alle richieste di Maurizio Landini e Matteo Salvini che propongono Quota 41 (persino più costosa di Quota 100), quello die Franco può sembrare un compromesso accettabile. Non è così. E’ una soluzione che pare sensata rispetto alle richieste folli di partiti e sindacati, ma ...

