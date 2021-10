Splinter Cell | un nuovo gioco è in fase di sviluppo secondo alcuni rumor

(Di martedì 19 ottobre 2021) È passato quasi un decennio dal lancio dell'ultimo capitolo die, nonostante le richieste di milioni di fan in tutto il mondo, Ubisoft non ha ancora confermato lodi un. Ma sembra che la situazione potrebbe cambiare presto e,un recente report, l'azienda francese avrebbe già dato il via libera allodi unil cui annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel 2022. Tom Henderson, famoso insider che ha riportato con accuratezza alcune voci poi risultate vere, sul portale VGC afferma che unsarebbe in via di. Stando alle informazioni, Ubisoft avrebbe dato il via ...

La Gazzetta dello Sport

Tra le sue serie più famose ritroviamo brand come Assassin's Creed, Far Cry, Rayman, Splinter Cell, The Division, Rainbow Six e Watch Dogs, che rientrano, chi più e chi meno, fra i migliori ...