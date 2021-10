Sinner, il best ranking tra le ATP Finals ed il sogno della Top 10 (Di martedì 19 ottobre 2021) La stagione di Jannik Sinner è entrata nella sua fase decisiva. L’altoatesino fa registrare il suo nuovo best ranking e continua a cullare speranze per le ATP Finals e la Top 10 Jannik Sinner continua nella sua permanente ascesa stagione. L’eliminazione prematura ad Indian Wells non ha impedito all’azzurro di aggiornare le proprie statistiche in modo significativo. Il 20enne altoatesino prosegue nel suo cammino, sognando di poter raggiungere Matteo Berrettini alle Nitto ATP Finals in programma a Torino nel prossimo novembre. Il nuovo best ranking Nonostante la delusione per la sconfitta contro il sorprendete Fritz, Sinner ha potuto festeggiare un nuovo traguardo nel suo ranking. Infatti, il tennista ... Leggi su zon (Di martedì 19 ottobre 2021) La stagione di Jannikè entrata nella sua fase decisiva. L’altoatesino fa registrare il suo nuovoe continua a cullare speranze per le ATPe la Top 10 Jannikcontinua nella sua permanente ascesa stagione. L’eliminazione prematura ad Indian Wells non ha impedito all’azzurro di aggiornare le proprie statistiche in modo significativo. Il 20enne altoatesino prosegue nel suo cammino, sognando di poter raggiungere Matteo Berrettini alle Nitto ATPin programma a Torino nel prossimo novembre. Il nuovoNonostante la delusione per la sconfitta contro il sorprendete Fritz,ha potuto festeggiare un nuovo traguardo nel suo. Infatti, il tennista ...

